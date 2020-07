Mit Skirollern auf das Kitzbüheler Horn

Das Kitzbüheler Horn wurde, coronabedingt im Einzelstartmodus, im Rahmen eines Sommer -Grand Prix, mit Skirollern in der klassischen Technik erklommen. Von Langlauf Mürztal war Jakob Kainz in der Klasse Jugend I über die fünf Kilometer lange Strecke (636 Höhenmeter) am Start und holte sich (auf den letzten Kilometern im Schlepptau von Damensiegerin Teresa Stadlober) in der Zeit von 32:41,6 Min. souverän den Klassensieg.