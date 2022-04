Bittere Niederlage in der zweiten Liga für Kapfenberg. Die Falken mussten sich in Steyr mit 1:3 geschlagen geben. Bereits am Ostermontag geht es weiter.

STEYR. Levan Eloshvili hatte die Falken in der 17. Minute in Führung gebracht, aber nach der Pause riss der Faden völlig und Kapfenberg musste mit einer Niederlage die Heimreise antreten. Kapitän Mario Grgic zum Spiel: "Das war keine gute Partie von uns, in der zweiten Hälfte haben wir keinen Zugriff mehr ins Spiel gefunden. Am Montag muss es besser werden."

Leon Eloshvili hatte KSV in Führung gebracht.

Foto: GEPA

hochgeladen von Siegfried Endthaler

Live-Musik und Freibier

Denn am Montag steigt im Franz-Fekete-Stadion die Ostermatinee mit Frühschoppen und Party nach der Spiel. Anstoß gegen Amstetten ist um 11:00 Uhr. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Match und auf großartige Live-Musik inklusive Freibier freuen. "GROSSEGGER 3" werden vor und nach dem Spiel bzw. in der Halbzeitpause beim Fancorner hinter der Murauertribüne aufspielen und die Falken-Fans mit allerfeinsten Austro-Pop einheizen und in Stimmung bringen. Für Speis (es gibt frische Schnitzelsemmeln) und Trank (nach dem Spiel gibt es Freibier – solange der Vorrat reicht) ist gesorgt.

Das könnte dich auch interessieren:

KSV hat die Lizenz - andere zittern