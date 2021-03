Der ESV Tennis-Bruck unter Obmann Gernot Prattes investiert mit seinen Partnern 160.000 Euro in die Erneuerung und in den Ausbau der Sportinfrastruktur auf der Murinsel. So werden die WC-Anlagen im Klubhaus saniert und der Eingangsbereich zur Halle neu gestaltet. Das Klublokal erhält einen neuen Anstrich und eine moderne Möblierung. Der Hauptzugang bei der Tribüne wird erneuert, 700 Waschbetonplatten werden neu verlegt.

Höhepunkt wird der Bau von zwei Padel-Tennis-Courts. Der sportliche Leiter Lukas Labitsch investiert als Privatunternehmer 120.000 Euro und bringt die Trendsportart nach Bruck. "In der Steiermark gibt es nur ganz wenige Plätze. Wir wollen hier Vorreiter sein", so Labitsch, der Padel nicht als Konkurrenz, sondern als Mehrwert für den Verein sieht.

Entstanden ist Padel in Lateinamerika, über Spanien hat der Sport Europa erobert. In Spanien ist Padel Volkssport und (vor Tennis) nach Fußball die zweitwichtigste Sportart. Da die Grundtechniken auch ohne Vorkenntnisse schnell erlernt werden können, ist Padel eine attraktive Sportart für jedermann. Die zwei Plätze mit einem Ausmaß von je 10 x 20 Meter werden auf einer Grünfläche neben der Tennishalle errichtet.