Der Brucker Nico Thoeni fährt auch heuer wieder in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Nach einigen coronabedingten Absagen erfolgte am Wochenende der Auftakt in Oschersleben (D). Das erste Rennen war geprägt vom Reifenpoker. Thoeni fuhr auf noch nasser Piste mit Regenreifen los, war Vierter. Danach aber wurde die Strecke trockener, die Reifen schlechter. Schlussendlich gab es im 23-köpfigen Fahrerfeld Rang neun. Im zweiten Rennen riss nach wenigen Runden die Kette an seiner neuen Kawasaki.