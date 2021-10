Ein packendes Handballderby in der Meisterrunde wurde den Fans in der Brucker Sporthalle von ihren BT-Füchsen präsentiert.

24:22 lautete schließlich der Endstand gegen Bärnbach/Köflach, beim zweiten Heimsieg des Aufsteigers waren Seferovic und Ratajec mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Werfer der Füchse. "Eine tolle Kulisse, wir haben auch etwas Glück gehabt, aber am Ende war der Sieg verdient", sagte Keeper Marinovic, der den verletzten Meleschnig wieder ausgezeichnet vertrat. Am Mittwoch geht es bereits in Schwaz weiter, am Samstag folgt das Cupspiel in Feldkirch.