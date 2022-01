Die Fans bekamen in Kapfenberg vom Sprungball weg eine schnelle Partie in der Basketball-Superliga zu sehen. Nach nur etwas mehr als zwei Minuten führte die Heimmannschaft gegen Wels bereits.

Da die Welser aber mit einer starken Team-Performance und guter Treffsicherheit aus der Distanz dagegenhielten, lag die Heimmannschaft nach zehn Minuten nur hauchdünn voran (24:23). In Viertel zwei zündeten die Bullls dann endgültig den Turbo. Zwar trafen die Flyers weiter hochprozentig vom Dreier, doch mit den Bulls, die in diesem Abschnitt sagenhafte 13 von 15 Würfen aus dem Feld verwandelten, konnten die Gäste nicht mithalten. Zur Halbzeit lagen die Kapfenberger beim Stand von 54:40 somit schon deutlich voran.

Offensivspektakel

Nach der Pause ging es dann auf beiden Seiten zunächst etwas defensiver weiter, ehe sich im letzten Abschnitt endgültig ein Offensivspektakel einstellte. Die Gastgeber versenkten erneut vier Dreier und sicherten sich so den ungefährdeten 98:85-Sieg. Insgesamt versenkten die Steirer in der Partie 65 Prozent ihrer Zweipunkter (21 von 32) und 60 Prozent ihrer Distanzwürfe (15 von 25). Mike Coffin, Coach Bulls: „Ich gratuliere meiner Mannschaft und besonders den jungen Spielern, darauf kann man wirklich stolz sein."