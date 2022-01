Sie ist die erste Österreicherin gewesen, die im Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen einen Weltcup-Podestplatz erringen konnte, und auch bei der zweiten Weltpremiere war Lisa Hirner mehr als erfolgreich dabei.

Beim ersten Mixed-Bewerb in der Nordischen Kombination in Val di Fiemme holte Österreich Rang zwei. Mittendrin war auch die 18-jährige Eisenerzerin. Nach dem Springen war Österreich (Martin Fritz, Hirner, Annalena Slamik, Lukas Greiderer) mit drei Sekunden Rückstand hinter Topfavorit Norwegen Zweiter. Lisa Hirner baute in der Loipe als zweite Läuferin der Staffel den von Fritz erlaufenen Vorsprung gegen ihre norwegische Konkurrentin Lund um über zwanzig Sekunden aus. Am Ende reichte es bei der Weltcup-Premiere mit zehn Sekunden Rückstand auf die Skandinavier für den hervorragenden zweiten Platz.

Samstag hat Lisa Hirner im Massenstart in Italien ihren nächsten Auftritt.