Vier Wochen Weihnachtspause sind vorbei - am Montag begann bei Zweitligist Kapfenberg die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.

Als erster steirischer Verein begannen die Falken mit dem Training, vorerst mit den obligaten Lactattests. Das KSV-Ziel für die Trainer Vlado Petrovic und David Sencar ist, den Klassenerhalt in der zweiten Liga so früh wie möglich sicher zu stellen. Meisterschaftsstart ist am 18. Februar im Feketestadion gegen Wacker Innsbruck. Die Tiroler sind in der Tabelle Achter, zwei Ränge dahinter rangieren die Kapfenberger.