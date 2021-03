"Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen unsere Jüngsten besonders hart, es ist dramatisch, was sich an psychischen und physischen Folgewirkungen abzeichnet. Viele Kinder haben sich vom Sport abgewandt, haben sich isoliert und die Konsequenzen spüren wir schon jetzt. Es ist dringend etwas zu tun", sagt Michael Schrittwieser, Generalmanager der Kapfenberg Bulls.

Gesagt, getan! In Kooperation mit dem Nachwuchsmodell wurde das „WIFFZACK“-Programm geschaffen, bei dem Pakete zum Thema Bewegung-Ernährung-Lesen an die Volksschulklassen der Region ausgeliefert werden – inklusive Basket-, Fuß-, Volley- und Handbälle, dazu Trinkflaschen und Lesehefte für alle Kinder.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Wiffzack-Ferienbetreuung im Sommer ab 19. Juli jeweils Montag bis Mittwoch für fünf Wochen ein Programm, das mehrere Sportarten kombiniert, mit den Schwerpunkten Bewegung, Gesundheit, Kultur und Natur mit viel Spaß am Miteinander angeboten. Zehn Betreuer der Bulls warten auf die Kinder der Region. Eine Voranmeldung ist beim neuen Nachwuchsleiter Sebastian Magerböck möglich (Telefon 0676/6082 760 oder per E-Mail sm@bulls-basketball.eu).