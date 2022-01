In vier Ländern wird heuer der Weltcup der Naturbahnrodler ausgetragen. Am Wochenende geht es in Umhausen (T) los. Michelle Diepold und Michael Scheikl sind mittendrin.

Vor den ersten beiden Rennwochenenden in Umhausen hat sich das obersteirische Duo bereits die ersten Erfolge geholt. Scheikl wurde Staatsmeister, Diepold holte sich die Silbermedaille. Weltmeister Thomas Kammerlander (T) und Gesamtweltcupsieger Michael Scheikl sind Österreichs heißeste Eisen. "Heuer bin ich erstmals der Gejagte", sagt der 32-jährige Routinier aus Kindberg, "ich hoffe natürlich, dass ich wieder ganz vorne mitmischen kann."

Comeback von Mariazell

Natürlich auch beim Heimweltcup in Mariazell, der von 18. - 20. Februar steigt und nach der Saison 2018/2019 ein Comeback im Weltcup-Kalender, nachdem die Rennen im Jänner 2019 wegen der immensen Neuschneemengen verlegt werden mussten, gibt. Auch bei der Europameisterschaft in Italien ist Scheikl Titelverteidiger.

Vorne um Podestplätze mitmischen will auch Michelle Diepold. Die 25-jährige Aflenzerin beendete im Vorjahr den Gesamtweltcup auf Rang fünf.

Weltcup-Kalender: Umhausen 7. - 8. Jänner, 14. - 16. Jänner; Vatra Dornei (Rum) 21. - 23. Jänner; Deutschnofen (It) 28. - 30. Jänner; Mariazell 18. - 20. Februar; Moskau 24. - 27. Februar. EM: Laas (It) 10. - 13. Februar.