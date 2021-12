Einen wichtigen Sieg mit Blickrichtung oberes Play-off feierten die Kapfenberger Basketballer in der Superliga. Die Bulls setzten sich in Klosterneuburg klar mit 80:58 durch.

Von Beginn an lief es für die Mannschaft von Trainer Mike Coffin wie auf einer schiefen Ebene. 18:8, 43:25 zur Pause, ein Offensivspektakel danach, angeführt von einem überragenden Milos Grubor (mit 32 Punkten bester Bulls-Werfer), ließen Krstic und Co. zur Vorentscheidung auf 61:31 davonziehen.

Heimspiel am Donnerstag

"Eine Top-Defensivleistung meines Teams", lobte Coffin hinterher. Und Grubor sagte: "Wir haben vierzig Minuten alles gegeben, mit so einer Leistung halten wir mit jeder Mannschaft mit."

Bereits am Donnerstag geht es in der Walfersamhalle ab 19 Uhr gegen Oberwart weiter, am 8. Jänner steigt das Heimspiel gegen Traiskirchen.