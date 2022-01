Seit Dienstag muss der Handel verpflichtend 2G-Kontrollen durchführen, ausgenommen Lebensmittelhandel sowie Apotheken und Drogeriemärkte. So laufen die Kontrollen ab:

Das ece Kapfenberg ist das einzige innerstädtische Einkaufszentrum im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. ece-Inhaber Heribert Krammer: "Ich bin als Centerbetreiber nicht die Polizei. Die 2G-Kontrolle obliegt den jeweiligen Geschäften selbst." Im ece sind 45 Firmen untergebracht, bei rund 30 Betrieben kommt die 2G-Kontrolle zum Tragen. "Ich denke schon, dass vor allem in kleineren Geschäften eine Kontrolle leicht praktizierbar ist", so Heribert Krammer.

Sorgen macht er sich jedoch um Kundenfrequenz und Umsätze: "Die gehen natürlich weiter zurück, das geht wieder zu Lasten des stationären Handels, einziger Profiteur ist wieder einmal der Online-Handel."

Beschimpfungen an der Tagesordnung

Andreas Appel von KFZ-Grill mit Standorten in Bruck und Kapfenberg hat auch schon negative Erfahrungen mit der Frage nach dem Impfstatus gemacht: "Wir haben auch schon vor der verpflichtenden Kontrolle sehr streng kontrolliert. Zum überwiegenden Teil stoßen die Kontrollen auf Verständnis, aber es kommt immer wieder vor, dass wir und unsere Mitarbeiter beschimpft werden, machmal sogar auf eine Art und Weise, die unterste Schublade ist."

KFZ-Grill ist in der Region erster Ansprechpartner für Autozubehör und Ersatzteile. "Wir versuchen auch Lösungen für ungeimpfte Personen anzubieten. So können Teile telefonisch oder per Mail bestellt werden und die Übergabe findet vor der Filiale statt. Das sind wir unseren Stammgästen schuldig", sagt Andreas Appel.

Natürlich spürt er als Unternehmer auch den Riss, der durch die Gesellschaft geht: "Aber uns Kaufleuten und Unternehmern jetzt den Schwarzen Peter zuzuschieben ist nicht fair. Wir sind als Unternehmer verpflichtet, Maßnahmen einzuhalten und Kontrollen durchzuführen. Wenn wir das nicht machen, haben wir auch die Verantwortung zu tragen."