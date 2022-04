Das Talentcenter der WKO Steiermark veranstaltet in Kooperation mit der Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag im Wifi Obersteiermark in Niklasdorf vom 11. bis 15. Juli erstmalig eine "Active Coding Week" für 7- bis 15jährige.



BRUCK-MÜRZZUSCHLAG/NIKLASDORF. In die Welt des Programmierens eintauchen können Kinder und Jugendliche im Rahmen der "Active Coding Week", die heuer erstmals in Niklasdorf stattfindet. Von 11. bis 15. Juli werden die jungen Talente in Programmiersprachen und Robotikelemente eingeführt, wie z.B. Construct, Pocket Code, Scratch, Unity 3D, micro:bit und ozobots in der Legostadt, etc. Hier können sie Schritt für Schritt lernen, wie man Videos dreht oder eine App startet. Dabei sind nicht nur Kreativität, sondern auch Hirnschmalz und Fantasie gefragt.

7 bis 15jährige können mit jungen Trainer:innen in die Welt des Programmierens eintauchen.

Foto: Fischer

hochgeladen von Angelika Kern

Damit sich die jungen Tüftler:innen nicht nur durch die virtuelle Welt bewegen gibt es auch für die reale Welt ein abwechslungsreiches Sportprogramm. Hier stehen coole Trend-& Summersports, Natur- & Abenteuer, Fun & Teamsports, international Sport, Bewegungskünste & Zirkus, Fitness & Gesundheit, Summerdance uvm. am Plan. Martina Romen-Kierner, Regionalstellenleiterin Bruck-Mürzzuschlag dazu: "Nach dem großen Erfolg der 'Active Coding Weeks' am Areal der WKO Steiermark freut es uns besonders, dass wir dieses Angebot heuer auch in der Region anbieten können. Diese Woche bietet den Jugendlichen nicht nur Freiraum für ihre Kreativität, sondern auch die Möglichkeit Interessen zu finden, fördern oder auch ganz neu zu entdecken und kann bereits eine erste Hilfestellung für die spätere Berufswahl sein."

Facts zur Active Coding Week



Wo? Wifi Obersteiermark, Leobenerstraße 94, 8712 Niklasdorf

Wann? 11. bis 15. Juli 2022 jeweils von 8 bis 16 Uhr

Wer? 7-15 Jährige Mädchen und Burschen

Anmeldung unter: talentcenter.at

Informationen: Talentcenter der WKO Steiermark, sonja.neuhold@talentcenter.at , Telefon: 0316/602-8103