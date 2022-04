Unsere Studierenden aus dem 6. Semester befinden sich gerade im Berufspraktikum und arbeiten in verschiedenen Unternehmen in ganz Österreich. Um euch einen Überblick zu geben, haben wir unsere Studierenden sowie einige Absolvent:innen um ein kurzes Statement gebeten.

„Als Requirements Engineer bei Raiffeisen Software GmbH bin ich für die Online-Produkte zuständig. Dabei erstelle ich User Stories für unsere Software-Entwickler, schreibe und erweitere technische Dokumentationen und führe Gespräche mit unseren Stakeholdern, wie wir nachhaltig und effektiv unser Produktsegment verbessern können. Speziell die Fächer Software,- und Requirements Engineering helfen mir sehr, da gelernte Dinge wie das SCRUM Prinzip, Anforderungsanalysen und das Schreiben von User Stories zu meinen täglichen Aufgaben zählen. Weiters helfen mir die Web-Fächer wie Websprachen, Dynamisches Web und Rich Internet Applications sehr, da ich so besser die Lösungswege unserer Entwickler verstehen kann. Aufgrund meiner flexiblen Arbeitszeiten lässt sich das Masterstudium „IT-Recht & Management“ super mit meiner Vollzeitanstellung kombinieren. Diesbezüglich interessiert mich das Thema Datenschutz sehr und welche Schutzaspekte es sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten, als auch für das eigene Unternehmen in Bezug auf dieses Thema gibt. „

Gernot Hipfl, BSc – Absolvent Internettechnik – Raiffeisen Software GmbH – Leoben

„Ich arbeite bei der Kleinen Zeitung im Product & Data Team. Zu meinen Aufgaben gehören die Verwaltung und Aufbereitung von Daten. Das Ziel meiner Tätigkeit ist, die dabei gewonnenen Erkenntnisse in einer Form wiederzugeben, sodass andere Leute sie besser verstehen. Kenntnisse, die ich im Studium erworben habe und jetzt einsetzen kann, sind grundlegende Programmierkonzepte sowie ein Verständnis für Datenbanken.“

Felix Matusch – Internettechnik – Kleine Zeitung – Graz

„Nach dem Abschluss einer Informatik HTL, hat mir das Bachelor-Studium an der FH-JOANNEUM nicht nur neue Erfahrungen in der Softwareentwicklung geboten, sondern auch Einblicke in unternehmerische und rechtliche Themen. Mit diesem Wissen war der Schritt zu meinem eigenen Unternehmen „conicode“ nicht mehr weit. Zu dritt begleiten wir mit unseren Energie-Simulationen den Green-Energy Sektor bei der Revolutionierung ihres Vertriebs.“

Elias Feiner, BSc – Absolvent Software Design – conicode – Kindberg

„Ich arbeite bei der DCCS GmbH in der Abteilung Low Code. Meine Aufgabe ist es, den Umgang mit einem neuen Microsoft-Produkt namens "Power Automate Desktop" zu erlernen und kleine Projekte wie Eingabeformulare zu entwickeln, die dann innerhalb des Unternehmens verwendet werden. Meine dabei gewonnenen Erkenntnisse führen bei den anderen Teammitgliedern – jede/jeder von uns ist auf bestimmte Themen spezialisiert - zu einem besseren Verständnis. Das erlernte Wissen aus Lehrveranstaltungen wie Software Development und Programmiersprachen hat mir bei der Umsetzung meiner bisherigen Projekte sehr geholfen.“

Martina Carbone – Internettechnik – DCCS GmbH – Graz

Doch lieber schon während des Studiums Geld verdienen? Dann ist das duale Bachelorstudium „Mobile Software Development“ genau das Richtige! Ab dem dritten Semester arbeitetest du in einem unserer Partnerbetriebe und studierst nur noch an zwei Tagen pro Woche. Dadurch kannst du nicht nur dein Studium selbst finanzieren, sondern dein erlerntes Wissen auch gleich in der Praxis anwenden.

Du hast bereits einen Job und möchtest dich dennoch weiterbilden? Dann interessierst du dich vielleicht für einen unserer berufsbegleitenden Studiengänge, Bachelor: „Software Design & Cloud Computing“ Master: „IT-Recht & Management“ oder „IT & Mobile Security“.

Mehr zu den einzelnen Studiengängen unter https://www.fh-joanneum.at/studium/

Wir wünschen allen Maturant:innen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen und hoffen, einige von euch im neuen Studienjahr begrüßen zu dürfen.