Ein Blick zurück

Wir blicken an der FH JOANNEUM in Kapfenberg auf ein weiteres, turbulentes Jahr zurück. Abgaben, Prüfungen, das Besorgen der Weihnachtsgeschenke, all das steht für unsere Studierenden kurz vor Weihnachten noch auf dem Programm. Die Studierenden im fünften Semester feilen schon fleißig an den Bachelorarbeiten und bereiten sich auf das Berufspraktikum im Sommersemester vor. Gab es im Herbst noch eine Mischung aus Online- und Präsenztagen, an denen sich die Studierenden auch wieder „live“ an der FH JOANNEUM in Kapfenberg treffen und austauschen konnten, waren in den vergangenen Wochen nur vereinzelt kleinere Gruppen von Studierenden vor Ort, die an wichtigen Übungen oder Prüfungen teilnahmen. Der Großteil des Unterrichts wurde aufgrund der aktuellen Umstände wieder auf „Online-Lehre“ umgestellt. Zum Glück sind die Lehrenden und die Studierenden unserer IT-Studiengänge Experten auf diesem Gebiet. Trotzdem hoffen und freuen wir uns schon wieder auf die Zeit, in der volle Hörsäle und Labore und viele persönliche Begegnungen wieder möglich sein werden.

Die Studierenden der FH JOANNEUM in Kapfenberg freuen sich wieder auf Präsenztage.

Foto: nixxipixx.com

Die Pandemie hat aber auch ihre guten Seiten, viele Menschen machen sich mehr Gedanken über ihre Gesundheit. Um dieses Bedürfnis abzudecken, werden an der FH JOANNEUM regelmäßig Online-Trainingseinheiten angeboten. So hält man nicht nur den Geist, sondern auch den Körper fit.

Da momentan leider keine Schulbesuche oder Messen möglich sind, haben wir uns entschlossen, Interessierten einen virtuellen Einblick in den Alltag der Studierenden und Lehrenden zu geben. Auf Instagram wurde ein „Take-Over“ gestartet, in dem wöchentlich ein anderer Studiengang, sowohl Bachelor als auch Master, von Studierenden vorgestellt wird. Man erfährt, wie so eine Studienwoche abläuft und es wird auch direkt auf Fragen von potenziellen zukünftigen Studierenden eingegangen. Folgt uns auf Instagram und Facebook, um mehr darüber zu erfahren!

Bald beginnen für alle die wohlverdienten Weihnachtsferien. Wir wünschen allen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Frohe Weihnachten und hoffen, alle gesund im Jänner vor Ort in Kapfenberg wiederzusehen.