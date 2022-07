Team Styria und die Kapfenberg Bulls sind starke Partner; gezeigt wurde das in einem Wirtschaftsfrühstück.



Am 9. Juni begrüßten wir, die Team Styria Werkstätten GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Siegfried Ebner, in Kooperation mit den Kapfenberg Bulls rund um Michael Schrittwieser, zahlreiche Gäste aus der Region zum „5. Steirischen Wirtschaftsfrühstück“ im neuen Bulls.Home.

Der Innenumbau sowie die Einrichtung des Vorzeigeprojektes Bulls.Home wurde von der Holzmanufaktur und Facility Service Team Styria durchgeführt, die mittlerweile rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon 70 Prozent mit Behinderung, an insgesamt vier Standorten beschäftigt. Wir haben uns mittlerweile zu einem einzigartigen Multi-Producer in den Geschäftsfeldern Metalltechnik, Holzmanufaktur, E-Technik, Print- und Laserservice, Facility Service, Wohlfühlläden und der Team Styria Akademie entwickelt und führen Aufträge wie Einzelanfertigungen sowie Großaufträge zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden durch.

Team Styria pflegt als einer der größten integrativen Betriebe Österreichs eine 15-jährige Partnerschaft mit den Kapfenberg Bulls; die Einstellung zum Thema Förderung von Menschen mit Benachteiligung ist in beiden Institutionen verankert.

