Der Betrieb Ing. Hugo Sampl GmbH ist als Familienunternehmen seit mehr als 70 Jahren in Gusswerk tätig. Erzeugt werden Zug-, Druck-, und Schenkelfedern sowie Biegeteile aller Art, wobei dafür gängige Werkstoffe aber auch Sonderlegierungen verarbeitet werden. Der Maschinenpark umfasst mehr als 50 Hochleistungsautomaten. Es werden sowohl Großserien als auch Einzelanfertigungen realisiert.

Wirtschaft trifft Schule – enorm wichtig

Der Chef des Unternehmens, Hugo Sampl, ist zugleich Ortsstellenobmann der WKO von Mariazell und erklärt wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Schulen ist: „Die Grundidee von Wirtschaftstreibenden und der Schule war es, Schülern die diversen Berufe aus allen Branchen und Möglichkeiten der Ausbildung abseits von höheren Schulen in unserem Mariazeller Land näher zu bringen. Damit können vielleicht mehr Jugendliche in einer Abwanderungsregion gehalten werden. Wir sind der NMS Mariazell sehr dankbar, dass wir uns einbringen und für uns werben dürfen. Vor allem sollen auch Mädchen für die Technik begeistert werden.“ Bei Sampl sind sie richtig, denn in der Qualitätssicherung und der Logistik arbeiten vorwiegend Frauen.

In Uhren und Flugzeugen

Hugo Sampls Großvater begann 1945 als Uhrmacher. Bald bemerkte er, dass man mehr Geschäft mit Uhrfedern macht. Gedacht – getan. Er hat sich spezialisiert, selbst gewalzt, hergestellt und auch selbst versilbert. Weiter ging es mit der Produktion von Spiralfedern für Drehspulmessgeräte in Kraftwerken. Damals schon knüpfte er viele Kontakte ins Ausland. Die nächste Generation zog dann die ersten Industriebetriebe, wie EVVA oder Winkhaus als Kunden an Land. Hugo Sampl selbst leitet seit 15 Jahren das Unternehmen und hat komplett auf Nischenprodukte umgestellt: „Wir liefern ausschließlich hochwertige Produkte für die Automobil-, Flugzeug- und Uhrenindustrie. Auch einen Teil der Maschinen und Werkzeuge bauen wir selbst, weil es diese einfach nicht gibt.“

Erzeugt werden von 40 Mitarbeitern und einem Lehrling alle Teile, die sich aus Draht und Band biegen und umformen lassen. Ein klassischer Kaltumformer, spezialisiert auf harte Materialien. „Auf einem Draht mit 1 mm Durchmesser kann man ein Auto aufhängen.“

Beispiele, wo Federn aus Gusswerk vorkommen: „Im Ständer eines KTM Motorrads oder einem Türschloss.“ Doch auch in Flugzeugen findet man Sampl-Erzeugnisse, zum Beispiel in der Schubumkehr. „Wenn ich beim Landen eines Flugzeuges daran denke, dass mit unseren Teilen gebremst wird, bin ich schon stolz auf das Unternehmen und die Mitarbeiter“, so Sampl.

Schüler sind begeistert

Auszug aus dem Bericht von Schülern: „Nach einem herzlichen Empfang bei der Firma Sampl bekamen wir von Herrn Sampl und seinem Sohn und zugleich Lehrling Paul eine kurze Anleitung und dann ging es los: Wir stellten unseren eigenen Hammer her, den wir mit nach Hause nehmen durften. Herr Sampl half uns, den Metallblock auf die richtige Größe zu schneiden, dies übernahm sogar eine automatische Metallsäge nach unseren Voreinstellungen. Dann mussten wir diesen zurechtfeilen. Viele weitere Schritte folgten, bis wir den Hammer mit schwarzem Metalllack besprühen konnten. Wir sind sehr dankbar für diese spannenden und lehrreichen Tage.“

NMS Mariazell bietet viele Möglichkeiten

Nicht nur die Schüler, auch die Lehrer der Neuen Mittelschule Mariazell freuen sich über dieses Projekt, das bereits seit dem Vorjahr läuft. „Es treten sogar Firmen von sich auch an uns heran und möchten mitmachen. Darunter auch Gastronomiebetriebe. Den Schülern gefällt es irrsinnig gut und es kristallisieren sich bereits Interessen und Fähigkeiten heraus. Das ist besonders in der 3. Klasse wichtig, damit Schüler und Eltern wissen, wohin die weitere Reise gehen könnte“, sagt die Direktorin Anna Lechner. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich die einer weiterführenden Schule, der Lehre in einem Betrieb. Dazu ist die 9. Schulstufe notwendig. Aber auch dieses Jahr könnte man im selben Gebäude untergebrachten Polytechnikum absolvieren.

„Wir sind froh, dass die letzten Jahre immer wieder Klassen zustande gekommen sind. Auch für die Lehre mit Matura stellen wir Räume zur Verfügung. So brauchen die Kinder und auch die Eltern nicht zu viel Zeit aufzuwenden, um ihre gewünschten Ausbildungen - ´´´über den Bergen´ - zu machen.“

