Karriere mit technischer Lehre: Finde deinen Traumjob bei Pankl Racing Systems

Gut ausgebildete Fachkräfte sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Basis dafür bietet dir eine technische Lehre in der Industrie. Pankl gilt als einer der größten Arbeitgeber in der Obersteiermark und bilden seit Jahren erfolgreich Lehrlinge aus.

Wer ist Pankl Racing Systems?

Pankl entwickelt und produziert seit vielen Jahren Komponenten für die Motorsport-, Sportwagen- und Luftfahrtindustrie. Gemeinsam mit ihren Kunden bewegen sie die Welt und gestalten die Mobilität von morgen. Dabei stellt das obersteirische Unternehmen nicht nur verschiedenste Produkte her, sondern forscht an neuen Materialien, innovativen Fertigungsmethoden oder an zukunftsorientierten Antriebsmöglichkeiten.

Die Zukunft liegt in der Steiermark

Angefangen in einer Garage, ist Pankl zu einem international tätigen Konzern geworden. Mit über 7 Standorten und 1.800 Mitarbeiter:innen weltweit, liegt das Headquarter in der Obersteiermark.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit über 1.300 Mitarbeiter:innen in der Steiermark setzt der Weltmarktführer weiterhin auf die steirischen Standorte. Neben dem bereits im Bau befindlichen Aerospace-Werk, wird bald mit dem Bau einer Pankl Academy gestartet, um den Bereich der Weiterbildung noch stärker zu forcieren. Als zukunftsorientiertes Unternehmen bietet Pankl sichere Arbeitsplätze und attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Region an.

Karriere mit Lehre bei Pankl.

Deine Karriere mit Lehre: Diese Vorteile hast du bei Pankl

Wenn du dich für eine Lehre entscheidest, fängst du schon früh an, dein eigenes Geld zu verdienen. Jedem Lehrling steht ab dem ersten Monat eine Lehrlingsentschädigung zu. Als Zerspanungstechnik-Lehrling verdienst du bei Pankl zum Beispiel € 800,- Brutto pro Monat. Klingt doch ganz gut, oder?

Langeweile? Gibt es bei Pankl nicht! Als Lehrling wirst du sofort ins Team eingebunden und arbeitest an den Maschinen mit. Learning by Doing statt sitzen und abwarten lautet bei uns das Motto.

Du weißt, was du willst: Mit einer Lehre fängst du schon früh an, Berufserfahrung zu sammeln. Du weißt genau, wohin du dich entwickeln möchtest und kannst so in der Job-Welt punkten. Und trotzdem ist für Weiterentwicklung gesorgt: Wir bei Pankl unterstützen dich bei deiner Aus- und Weiterbildung innerhalb deiner Lehrzeit. Du möchtest Lehre mit Matura machen? Kein Problem! Weiterbildungen oder Spezialisierungen? Geht! Die Pankl-Personalentwicklung unterstützt dich in und nach deiner Lehrzeit in deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Eine Lehre mit Jobgarantie am Arbeitsmarkt: Gut ausgebildete Fachkräfte sind überall gefragt, – auch bei uns. Nach deiner Ausbildung bieten wir dir eine Übernahmemöglichkeit an, damit du auch weiterhin Teil des Pankl-Teams bleibst!

Dein Traumjob bei Pankl Racings Systems AG

Bei Pankl hast du die Wahl zwischen folgenden Lehrberufen:

Metalltechnik / Zerspanungstechnik

Metalltechnik / Maschinenbautechnik

Prozesstechnik

Lackiertechnik

Elektrotechnik

Informationstechnologie

Bürokauffrau/-mann

Betriebslogistik

Zusätzlich bieten wir bei Pankl im Rahmen der Kennenlerntage die Möglichkeit, dass du in den technischen Lehrberuf hineinschnupperst und den Job hautnah kennenlernst. Bewerben kannst du dich dafür per Mail an career@pankl.com

Du möchtest gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestalten? Bewirb dich noch heute und werde Teil des Racing Teams! Mehr Infos findest du auf pankl.com/lehrlinge.