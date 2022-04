Ist die Lehrstelle erst mal gefunden, gilt es sich zu bewerben. Zu einer vollständigen Bewerbung braucht man neben den Zeugnissen einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Wir zeigen dir, wie du diese Dokumente am besten gestaltest und das Unternehmen von dir überzeugst!

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf ist, wie der Name schon sagt, ein kurzer Überblick über deinen Werdegang. Dabei soll man auf den ersten Blick erkennen, welche Schule du absolviert hast, wo deine Stärken liegen und welche Hobbys du in deiner Freizeit nachgehst. Auch sollten dort deine Kontaktdaten ersichtlich sein. Wie erreichen wir dich am besten, wenn wir dich zu einem Bewerbungsgespräch einladen möchten?

Eine Vorlage für einen schön aufgebauten Lebenslauf findest du übrigens hier: https://pankl.com/racing/racing/wp-content/uploads/2020/12/Vorlage-Lebenslauf.docx

Das Motivationsschreiben

Das wohl am schwersten zu verfassende Dokument ist meist das Motivationsschreiben. Darin stellst du dich dem Unternehmen kurz vor und begründest, warum du dich für eine Lehre entschieden hast und warum du welchen Job ausüben möchtest. Zusätzlich solltest du darauf achten, dass du auf deine Stärken eingehst. Wenn du dich beispielsweise für den Lehrberuf „Zerspanungstechnik“ interessierst, kannst du mit den Eigenschaften wie technisches Verständnis, handwerkliches Geschick oder genaues Arbeiten bei der Personalabteilung punkten.

Wie so ein Motivationsschreiben genau aussehen sollte, kannst du in der Vorlage nachsehen: https://pankl.com/racing/racing/wp-content/uploads/2020/12/Vorlage-Motivationsschreiben.docx

Die Lehrlinge von heute sind unsere qualifizierten Fachkräfte von morgen!

Foto: pankl

hochgeladen von Sarah Steiner

Technische Ausbildung als gute Basis für die Zukunft

Auf der Suche nach einem Lehrberuf mit Zukunft hast du vor allem mit einer Karriere in der Industrie die besten Chancen auf eine gute und krisensichere Ausbildung, viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten und überdurchschnittlich gutem Verdienst nach deiner Lehre. Pankl Racing Systems mit dem Headquarter in der Obersteiermark bietet Lehrlingen genau die genannten Faktoren – und noch viel mehr. Als Unternehmen beschäftigt es sich mit komplexen Mobilitätslösungen der Zukunft in der Rennsport-, Sportwagen- und Luftfahrtindustrie.

Du möchtest Teil der Zukunft werden und gemeinsam mit über 100 Lehrlingen mit deiner Arbeit die Welt bewegen? Bei Pankl hast du die Möglichkeit, folgende Lehrberufe auszuprobieren:

Videos zu unseren Lehrlingsstellen und genaue Infos zu deinem Bewerbungsprozess findest du übrigens auf pankl.com/lehrlinge

Zerspanungstechnik/Metalltechnik

Lackiertechnik

Werkstofftechnik

Elektrotechnik

Prozesstechnik

Betriebslogistik

Informationstechnologie

Bürokauffrau/-mann

Hast du Fragen zu deiner Karriere mit Lehre oder deiner Bewerbung? Schreib uns doch einfach ein Mail an career@pankl.com.