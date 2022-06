Frau in der Wirtschaft Bruck-Mürzzuschlag hat ein neu gewähltes Bezirksteam: Cornelia Izzo (Inhaberin Da Maurizio) wurde als Bezirksvorsitzende wiedergewählt. Unterstützt wird sie von ihrer neu gewählten Stellvertreterin Margareta Veitschegger („die Förderagentur“ – Unternehmensberatung GmbH). Nadja Nussmüller-Graschi (Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG) wurde in den Bezirksvorstand kooptiert.

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG. Wichtiges Anliegen ist dem neugewählten Team des Gremiums "Frau in der Wirtschaft" vor allem der seit langem geforderte flächendeckende Ausbau von Kinderbetreuungs-Plätzen für unter Dreijährige, aber auch ein Anspruch auf Kinderbildung und -betreuung muss weiter forciert werden.

Ein weiteres interessantes Angebot ist die Unternehmerinnen-Akademie, welche im Herbst 2022 als gezielte Weiterbildungsmaßnahme für Unternehmerinnen erneut starten wird. Bereits im Jahr 2020 wurde von Frau in der Wirtschaft diese Unternehmerinnen-Akademie ins Leben gerufen. In fünf bzw. optional sechs Modulen erwerben Unternehmerinnen betriebswirtschaftliches Basiswissen, erlernen Digitalisierungsstrategien und optimieren ihren Auftritt als Unternehmerin.

„Denn gerade in diesen so herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, das eigene Unternehmen vor allem im Bereich Digitalisierung erfolgreich weiter zu entwickeln“, betont Cornelia Izzo. Dieses Bildungsangebot wird von Frau in der Wirtschaft mit 160 Euro je teilnehmende Unternehmerin und einer Förderung seitens der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG) unterstützt.

Das Team von "Frau in der Wirtschaft" mit WKO-Regionalstellenobmann Erwin Fuchs (l.) und Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Thomas Marichhofer.

Foto: FiW Steiermark

hochgeladen von Markus Hackl

Breites Arbeitsspektrum

Das neu aufgestellte Team hat viel vor: Neben Betriebsbesuchen, steht die Vernetzung und der Austausch der Unternehmerinnen durch verschiedene Veranstaltungen, wie z.B. Businessfrühstücke, im Mittelpunkt. Ein wichtiges Ziel ist es, sich weiterhin für entsprechende Rahmenbedingungen für die rund 2.120 Unternehmerinnen aus Bruck-Mürzzuschlag einzusetzen und diese damit auch zu stärken.

FiW-Landesvorsitzende und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Steiermark, Gabi Lechner, freut sich auf weitere spannende Projekte und Veranstaltungen mit dem neu gewählten Team und bedankte sich bei Elisabeth Koudelka für ihren langjährigen Einsatz für die Unternehmerinnen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

