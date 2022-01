Willkommen zurück an der FH Kapfenberg

Nach erholsamen Feiertagen mit Familie und Freunden heißen wir unsere Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der FH JOANNEUM wieder herzlich willkommen.

Mit dem neuen Jahr 2022 beginnt nun auch die Prüfungsphase. Es sind Abgaben fällig, Klausuren zu schreiben, Präsentationen zu halten - recht viel Arbeit für die Lehrenden und Studierenden. Zusätzlich ist immer noch auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen zu achten. Doch die Prüfungszeit ist auch immer das Ende des Wintersemesters und somit ist die vorlesungsfreie Zeit in greifbarer Nähe.

Für die Studierenden nähert sich das Ende des Wintersemesters.

Foto: nixxipixx.com

hochgeladen von WOCHE Bruck/Mur

Für das neue Kalenderjahr steht schon einiges am Plan! Am 20. Jänner findet der Online- Infoabend der FH JOANNEUM Kapfenberg statt. Dort kann man sich über sämtliche Studiengänge an unserem Standort informieren. Interessierte haben die Möglichkeit, bereits vorab ein paar Einblicke in ihr Wunschstudium zu erhalten. Zusätzlich stehen in diesem Jahr wieder ein paar Schulbesuche sowie die BeSt3 in Salzburg von 20. bis 23. Jänner auf dem Programm. Kurz darauf endet übrigens auch schon die erste Bewerbungsfrist für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der FH JOANNEUM. Bei uns am Institut wird es auch einige Änderungen geben, mehr wird aber erst später verraten.

Der Online- Infoabend der FH Kapfenberg liefert wertvolle Einblicke in das Studienangebot.

Foto: nixxipixx.com

hochgeladen von WOCHE Bruck/Mur

Wir blicken voller Zuversicht auf das neue, hoffentlich veranstaltungsreiche Jahr. Wenn ihr immer am Laufenden bleiben wollt, folgt uns auf

Instagram und Facebook, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

PS: Hier findet ihr eine Übersicht unseres Studienangebots.

Bachelor:

„Internettechnik“ (Vollzeit)

Dieses Studium bietet die optimale Grundlage für einen Job als IT-Expertin oder IT-Experte. Die praxisbezogene Ausbildung in den verschiedenen Bereichen, wie Informatik, Webtechnologien, IoT oder Software-Engineering bereitet unsere Studierenden bestens auf die Berufswelt vor.

Dieses Studium bietet die optimale Grundlage für einen Job als IT-Expertin oder IT-Experte. Die praxisbezogene Ausbildung in den verschiedenen Bereichen, wie Informatik, Webtechnologien, IoT oder Software-Engineering bereitet unsere Studierenden bestens auf die Berufswelt vor. „Mobile Software Development“ (Dual)

„Mobile Software Development“ vermittelt während des gesamten Studiums Inhalte rund um das Thema mobile Software-Entwicklungen, von der App-Idee bis hin zur fertigen App im App Store ist alles dabei. Durch den dualen Anteil können die Studierenden den vermittelten Theorieteil auch gleich in der Praxis umsetzen. Diese innovative Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit der FH CAMPUS 02 und der TU Graz angeboten.

„Mobile Software Development“ vermittelt während des gesamten Studiums Inhalte rund um das Thema mobile Software-Entwicklungen, von der App-Idee bis hin zur fertigen App im App Store ist alles dabei. Durch den dualen Anteil können die Studierenden den vermittelten Theorieteil auch gleich in der Praxis umsetzen. Diese innovative Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit der FH CAMPUS 02 und der TU Graz angeboten. „Software Design“ (Berufsbegleitend)

Das Bachelorstudium „Software Design“ bietet Studierenden eine Ausbildung zur Softwarearchitektin und zum Softwarearchitekten. Studierende lernen nicht nur die richtige Konzeptionierung, Programmierung und Implementierung von Software, sondern auch die dafür notwendigen Grundlagen aus den Bereichen Datenbanken, Servertechnologien und Netzwerktechnik.



Master: