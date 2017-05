Kapfenberg: Bahnhof |

Die meisten ArbeitsmigrantInnen kamen in Kapfenberg mit dem Zug an, wo in den 1970er Jahren bereits Firmenvertreter auf der Suche nach Arbeitskräften warteten. Unser Rundgang führt uns weiter zu Orten, an welchen die „Gastarbeiter“ arbeiteten, wohnten und ihre Freizeit verbrachten.



Anmeldung erbeten unter: handan@jukus.at.

Die Teilnahme am Stadtrundgang ist kostenlos.



Zeitzeugengespräch in Form eines Stadtrundgangs:

mit Niki Ivković und Joachim Hainzl

Freitag, 23. Juni 2017, Beginn um 17:00

Treffpunkt: Bahnstraße, vor dem Bahnhof