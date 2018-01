Chris May - Folk, Blues, Country

, Roseggerstraße 18 , 8600 Bruck an der Mur AT

Das Dachbodentheater Bruck an der Mur lädt am Freitag, dem 9. Februar, um 20 Uhr zum Konzert von Chris May ein. Er kombiniert Blues, American & Irish Folk, Country, Rock und Bluegrass und schmiedet eine musikalische Brücke zwischen Fingerstyle kombiniert mit Harmonica, Didgeridoo und Stompbox.



Seine Lieder umfassen musikalische Balladen über das Leben, die Natur, die Liebe und sozialkritische Themen unserer Menschlichkeit. Sie erinnern an die organische Seite der Natur, die aus dem pulsierenden Kreislauf des Lebens stammt.