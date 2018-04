24.04.2018, 18:59 Uhr

Er kommt auch wild in Laubwäldern vor. Das Besondere am Seidelbast ist die Tatsache,dassdie Blüten direkt am Stamm der Zweige wachsen.Der Seidelbast ist sehr giftig. Schon die Berührung der Zweige kann zu Hautreizungen führen. Der Verzehr der roten Früchte ist tödlich giftig.In der Heilkunde darf man den Seidelbast daher nur in homöopathischer Verdünnung anwenden.www.heilkraeuter.deDer SeidelbastIch sah im Wald beim wandern gehnden Seidelbast auf einer Lichtung stehn.Grad blüht er so schön ists eine Prachtan einem langen dünnen Ast.Vor seinen rosaroten Blütenda sollt sich ein jeder hütenund sich dann merken das ist wichtigder Seidelbast der ist so giftig.