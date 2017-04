"Die Verjüngungskur" – Lustspiel in drei Akten von Hans Renz

Aufführung der Theatergruppe "s'Noarnkastl" in der Festhalle in Etmißl.



Eintritt: Freiwillige Spende