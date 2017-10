Ein Esel ist nicht gern allein !

13.10.2017, 19:10 Uhr

Esel sind im Gegensatz zu Pferden sehr sanftmütig, sie sind absolut nicht stur.Esel werden sogar als Therapietiere für ängstliche Kinder ausgebildet.Esel brauchen karges Futter sonst werden sie krank.Obwohl Pferde und Esel zur gleichen Familie gehören, sind sie doch sehr verschieden.Schon ihre Heimat ist eine andere.Esel kommen aus den kargen, gebirgigen Wüstenrandgebieten, sie benötigen daher auch karges Futter.Wo ein Pferd verhungert wird ein Esel fett, so das Sprichwort.Überall punktet der Esel durch seine sanftmut, seine Zuverlässigkeit und seine Gelassenheit.Vielleicht kann er uns Menschen, wenn nicht nur Vorbild, doch so Lehrer sein, diese Eigenschaften auch in uns zu entdecken. Laut Esel- Info.ch