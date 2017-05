13.05.2017, 18:52 Uhr

I versuachs zum erklären.Wor mit mein Schatzl auf Entschleunigung. Wor jo net schwer, mit unseren kurzen Haxerln.Gschaut hot schon mei Schatzl wia i gsogt hob , ...... gemma Entschleunigend..... eh klor hob i ihr des a erklären müssen.Mit Entschleunigung wird eigentlich a Verhalten beschriem , aktiv dem schnellem Leben, wos ma jo a tuat - entgegenzusteuern. Leicht is des eh net, weil jo der Druck a immer größer wird. Net nur in der Arbeitswöd.... wo ma jo imma bessa , schnölla, und protuktiver sein soll. Wos jo a net imma leicht is. A im privaten is ma nimma langsam. Des bissal Freizeit wos oan bleibt - läßt oan gaunz schön in Streß verfallen... und Streß is a wieda mit Schnelligkeit zum vergleichen.Wos wü ma net Olles erleben im privaten... des mog ma sehn...und do will ma dabei sein.... Leute - i sog eichs.... des is koa Entschleunigung.... des is Hast.

Also wern ma laungsaumer.... genieß ma afoch ..... lauf ma net um die Wett..... Kerhn ma zur Langsamkeit wieder zruck... es gibt oan koana wos, wenn es durch Schnelligkeit vielleicht goa zu oan Unglück kummt.Auwa dass net imma a nur Langsam gehen kann , is a klor.... so zb... Die Bienen.... die san emsig. Weil sie jo a wos zum hoamtrong haum....könnt des Weda wieda umschlong oda kalt werden , wos ihnen jo net guat tuat... Jo die san emsig...... Auch gibt's a oft noch Situationen wo ma schnell handeln muaß.... OP´s oder Feuerwehr und und und.... jo die dürfen sich von der Entschleunigung net treiben lassen. Die müssen glei do sein....Aber für uns , uns kleinen Leuten .... san ma net gor so hektisch... genieß ma afoch a wengal langsamer... denn des kaun so richtig Glücklich machen.Pfiat eich.