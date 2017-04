GEWINNSPIEL: 2 x 2 Eintrittskarten für Dieselkino Filmfrühstück

26.04.2017, 00:30 Uhr

Jeden ersten Sonntag im Monat findet das Filmfrühstück im Dieselkino Kapfenberg statt. Nach einem gemütlichen Frühstück im Campanile erwartet Sie: „Guardians of the Galaxy vol. 2 3D“ oder „Ein Dorf sieht schwarz“. Am 07.05.2016 ab10:00 Uhr. www.dieselkino.at Einfach mitmachen und gewinnen!