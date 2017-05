Infoabend an der FH Joanneum Kapfenberg

08.05.2017, 11:19 Uhr

Der Infoabend bietet die Möglichkeit, Fragen rund ums Studieren an der FH Joanneum Kapfenberg direkt an Lehrende, Studierende und Absolventen zu stellen. Außerdem wird über die Karrierechancen nach dem Studium informiert.

Über folgende Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Master-Lehrgänge wird informiert:Angewandte Informatik:· Internettechnik (BSc, Vollzeit)· IT & Mobile Security (MSc, berufsbegleitend)· IT-Recht & Management (MA, berufsbegleitend)· Software Design (BSc, berufsbegleitend)Engineering:· Electronics and Computer Engineering (MSc, berufsermöglichend)Bauen, Energie & Gesellschaft:· Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement (BSc, Vollzeit)· Energy and Transport Management (MSc, berufsermöglichend)Management:· Industriewirtschaft / Industrial Management (BSc, Vollzeit)· Industriewirtschaft / Industrial Management (BSc, berufsbegleitend)· International Industrial Management (DI, Vollzeit)· International Industrial Management (DI, berufsbegleitend)· International Supply Management (MSc, berufsbegleitend)· Master of General Management (MBA, berufsbegleitend)