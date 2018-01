, Roseggerstraße 18 , 8600 Bruck an der Mur AT

Dachbodentheater 2.0 , Roseggerstraße 18 , 8600 Bruck an der Mur AT

Bruck an der Mur : Dachbodentheater 2.0 |

Motiviert und beeinflusst durch die Austropop Urgesteine S.T.S, Fendrich & Co, aber auch Bob Dylan, Johnny Cash und anderen Musiklegenden, finden Jakob & Marie Louise mittlerweile ihre eigene Wege in puncto Stil. Überzeugen Sie sich davon am Samstag, dem 17. Februar, um 20 Uhr, im Dachbodentheater Bruck an der Mur.



Band:

Patrick Zmugg – bass

Uwe Habich – keys

Herb Leidlmayr – drums