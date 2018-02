Karl Morré - Verwalter - Dichter - Menschenfreund

Am Donnerstag, dem 22. Februar findet um 18.30 Uhr im Lorenzi-Saal in St. Lorenzen im Mürztal eine Veranstaltung über Carl Morré statt.

Nach kurzer Beamtenlaufbahn in Bruck/Mur war Karl Morré in Seebach/Turnau

Verwalter des Hammerwerks. Neben dieser Tätigkeit entstand dort sein bekanntestes

Werk: S'Nullerl. In Graz und Wien war er Landtags- u. Reichratsabgeordneter.

Hannes Putzgruber hat intensiv im Leben von Karl Morré recherchiert und bringt dem Publikum Texte, Erzählungen und Lebensgeschichte näher. Auch mit Filmdokumenten.

Musikalisch umrahmt Günter Breidler diese Veranstaltung.

Eintritt: Freiwillige Spende!