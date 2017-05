Kennt´s ihr den Ort ? Durch Wissen - gibt´s oan Gewinn !

08.05.2017, 08:20 Uhr

Auf einer Fläche von 41,26 Quadratkilometer san 84,2 % Bewaldet.Um net zu vergessen.... auf 868 Meter liegt dieses wunderschöne Einod.Die Kirche is ein muß - vorbeigehn sollt ma do net. Eneschaun wär wirklich interesant .Und vieles kaun ma do Mocha.... A Freibad und an Tennisplatz gibt´s dort. Und im Sommer fohrt sogor a Bummelzug. Der holt die Leute auch von der Haltestelle ab, weil gor a wengal steil in den Ort auffigeht.Ausser Lifte und dem Erlebnisdorf wos a haum , gibt's a do Öffentliche Verkehrsmittel....und zwor die Mariazellerbahn.So und nun wißt ihr vielleicht schon welch ein Ort i do meine.