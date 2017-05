Mit der Nachtwächterin durch das nächtliche Bruck/Mur ZUSATZPROGRAM

Die Nachtwächterin dreht das Rad der Zeit um 500 Jahre zurück, erzählt von der Blütezeit der Stadt Bruck an der Mur und wie sich das Leben der Menschen damals gestaltet hat. Erstmals gibt es auch Touren auf den Brucker Schlossberg, denn die Verteidigung der Stadt war um 1500 ein wichtiges Thema. Zur kulinarischen Einstimmung gibt es auf Wunsch nach Originalrezepten gekochte Gerichte aus der mittelalterlichen Küche.

Zusatzprogramm:22.7.2017, 15.00 Uhr ab Pestsäule:Eine Reise durch das Leben und das dichterische Werk des Minnesängers, dessen Grab sich in der Minoritenkirche in Bruck an der Mur befindet.Info und Anmeldung (Voranmeldung unbedingt nötig): Helga Papst, tel.: 0664/73524688, helga.papst@gmx.at