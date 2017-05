AT

Bruck an der Mur

Mütter-Baby-Runde mit Still-/Ernährungsberatung für Mütter mit ihren Babys ab der Geburt (im 1. Lebensjahr); keine Anmeldung erforderlich ausführliche Beratung zu all Ihren Fragen rund um Stillen, Stillschwierigkeiten, Brustprobleme, Abstillen, altersgerechte Flaschenernährung, Beikost, Babypflege, etc.; Möglichkeit zu Austausch mit anderen Müttern und ihren Babys.



Beraterinnen: Christine Maier (Dipl. Kinderkrankenschwester, Still- und Laktationsberaterin IBCLC) Gruppenleiterin: Mag. Michaela Schabelhofer (Dipl. Sozialarbeiterinnen)