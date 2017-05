Der Pfarrverband St. Marein – St. Lorenzen veranstaltet auch heuer wieder das Musikfestival - „Rock the Village“ - wo 3 junge aufstrebende Bands auftreten werden. Hauptact sein wird die Band “HORST” mit dem Sänger Mario Lang, bekannt aus der ORF-Show „Starmania“Es werden zirka 400 Besucher erwartet. Um eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu organisieren sind unsere finanziellen und werbetechnischen Möglichkeiten sehr begrenzt. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in Form einer Transparentwerbung oder einer Ankündigung in der Zeitung unterstützen könnten.

Herzlichen Dank!Das Festival findet am Freitag, den 26.Mai 2017 stattOrt: Festsaal St. Lorenzen im MürztalUhrzeit: Einlass 18.30 Uhr – Beginn 20.00 UhrKartenpreis: € 10.-Veranstalter ist der Pfarrverband St. Marein – St. Lorenzen.