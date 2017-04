Sprachencafé im ECE Kapfenberg.In Kooperation mit den Volkshochschulen wird die Möglichkeit geboten, kostenlos 4 Fremdsprachen (Englisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch) zu sprechen. Und das nicht im nüchternen Lehrsaal, sondern in einer gemütlichen Atmosphäre in einem der ece Lokale.Die ModeratorInnen, alle Native Speaker der jeweiligen Sprache, haben die Aufgabe, die TeilnehmerInnen an ihrem Tisch zu involvieren und zum Sprechen zu motivieren und, wenn gewünscht, neue Themen oder Fragestellungen einzubringen.

Deutsch – Merkur Restaurant (UG)Spanisch – Strindberg (EG)Italienisch – Dolce & Caffiano (EG)Englisch – Veggiano (1. OG)Keine Anmeldung erforderlich!