Weber Grillkurs

Besuche einenund erfahre alles was es über das Grillen zu wissen gibt, von den unterschiedlichen Grillmethoden bis hin zu hilfreichen Tipps. Der Kurs dauert vier Stunden - zuerst wird das Grillen in der Theorie erörtert und anschließend wird gemeinsam ein 4-gängiges Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert und Snacks) unter professioneller Anleitung gegrillt.Kosten: € 69,-- inkl. aller Unterlagen und dem gegrillten Menü, welches im Anschluss an den Kurs natürlich von den Teilnehmern verspeist wird ;-)Ein verbindliche Anmeldung ist für die Teilnahme erforderlich.weitere Infos: www.lets-doit.at/weber-grillseminar