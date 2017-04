Kapfenberg: ISGS Drehscheibe |

Workshop: Gesunde Nachbarschaften, gesunde Nachbarn schaffen.



Ein Workshop um Nachbarschaften zu stärken und wieder zu beleben. Wie erleben wir Nachbarschaft in unserer Gemeinde? Wie lassen sich soziale Kontakte in der Nachbarschaft erheben? Gibt es Initiativen im Bereich Nachbarschaft? Was möchte ich in der Nachbarschaft erreichen? Wer kann mich dabei unterstützen?



Referentinnen: Alima Matko und Nina Kretschi



Kostenlos!