03.05.2017, 07:00 Uhr

Seit sieben Jahren ist der Shop verlässliche Anlaufstelle für Kunden.

Seit dem österreichweiten Start des Anbieters Drei mit der revolutionären UMTS-Technik im Jahre 2003 arbeitet Alexander Brandner als Vertriebspartner in der Branche. Schon damals hatte für ihn das Internet am Handy absolute Priorität – mittlerweile ist das Internet und damit der Zugang zur ganzen Welt für alle unentbehrlich geworden. Das gilt ganz besonders für Unternehmen und diese können mit der Datenverbindung über LTE schneller denn je arbeiten.

Alle Betriebe der Hochsteiermark erhalten mit der Einrichtung des 3BusinessCenter in Bruck und später in Kapfenberg seit nunmehr sieben Jahren die beste, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Beratung und Lösung. Die etablierten Bereiche Handy und mobiles Internet wurden mit der Übernahme von Orange durch Drei sukzessive um viele neue Features, wie etwa dem mobilen Festnetz, weiteren cloudbasierten Services, aber auch dem „Internet of Things“, erweitert.Bei dieser Vielfalt an Angeboten und Möglichkeiten steht das 3BusinessCenter Kapfenberg seinen Kunden stets hilf- und tatreich zur Seite. Mit seinem Team des 3BusinessCenter betreut Alexander Brandner als Vertriebspartner Businesskunden gerne auch vor Ort in ihren Betrieben.Mit dem 3Shop im ECE steht zu dem für akute Fragen und Probleme sechsTage in der Woche eine Anlaufstelle für alle Kunden zur Verfügung.Nachgefragt bei Shopinhaber Alexander Brandner:Das beste Angebot ist jenes, das individuelle Kundenbedürfnisse erfüllt.Wir können eine Kombination aus persönlicher Betreuung und umfassender Infrastruktur anbieten.Geschäfte und Unternehmen müssen immer flexibler werden. Diese „Mobilisierung“ erfordert, die Bereiche Büro- und mobile Kommunikation zu vernetzen und auszubauen.