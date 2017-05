Ausstellung: UNTER FREMDEM HIMMEL

Kapfenberg: KUlturZentrum |

Aus dem Leben der GastarbeiterInnen des ehemaligen Jugoslawien

Am Ausbau unserer Straßensysteme und öffentlichen Infrastruktur, die zur Modernisierung Österreichs beitrugen, waren Arbeitskräfte aus dem damaligen Jugoslawien mit beteiligt. Obwohl das 1966 zwischen Österreich und Jugoslawien abgeschlossene Anwerbeabkommen eine organisierte Anwerbung durch Firmen vorsah, kam die Mehrzahl der Arbeitssuchenden auf eigene Faust hierher, wo die boomende Wirtschaft sie mit offenen Händen willkommen hieß.Zwar war der Anteil jugoslawischer ArbeitsmigrantInnen in der Steiermark im Vergleich zu anderen Bundesländern eher gering. Doch gerade in der obersteirischen Industrieregion fanden viele Arbeit, alleine mehrere Hundert bei Böhler in Kapfenberg. So entstanden in den 1970er-Jahren neben Graz auch in Kapfenberg und Leoben jugoslawische Sport- und Kulturvereine, an die sich Niki Ivković, Dušan Vrdlja und Gojko Maričić noch gut erinnern können. Daneben kümmerte sich vor allem die kroatische Gastarbeiterseelsorge, welche in mehreren Orten der Obersteiermark Gottesdienste und Treffpunkte einrichtete, um die Betreuung der MigrantInnen. Der Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft für die ausländischen Mitmenschen widmete sich die „Überdiözesane AG für Gastarbeiterfragen“ (ÜDAG).



Vernissage, 16. Mai, 19:00 Uhr

Viele der ArbeitsmigrantInnen sind da geblieben, haben ihre Familien nachgeholt oder hier gegründet. Die Erzählungen ihrer Kinder, wie jene von Siniša Maričić, Nina Krasnić oder Claudia Kummer, stellen daher einen weiteren Schwerpunkt der von JUKUS gestalteten Wanderausstellung Unter fremdem Himmel (die nach Wien, Graz und Klagenfurt nun in Kapfenberg gezeigt wird) dar. Wie erlebten sie als „Gastarbeiterkinder“ das Aufwachsen in mehreren Kulturen und ihren sozialen Aufstieg in Österreich?Neben den Alltagswelten der damaligen MigrantInnen illustriert die Ausstellung zudem, wie die österreichische Gesellschaft, Politik, Medien und die SozialpartnerInnen von den 1960er Jahren bis zum Ende der 1980er Jahre mit dieser Migrationsbewegung und den Menschen dahinter umgegangen sind.Mo. bis Do.: 09:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 UhrFr.: 09:00 – 12:00 UhrSa., So. und Feiertage: 14:30 – 18:00 oder gegen VoranmeldungEintritt: € 2,50 / ermäßigt € 1,50 / Kinder bis 14 Jahre freier Eintritt!Ausstellungsdauer: bis 23. Juli 2017