Ein eigenes Oratorium für die Stadt Bruck

10.05.2017, 09:42 Uhr

Die Welturaufführung des Werkes "Paradiesreise" findet am Dienstag, dem 23. Mai, im Kulturhaus Bruck statt.

Der steirische Komponist Franz Zebinger schrieb im Auftrag der Stadt Bruck ein eigenes Oratorium für die Kornmesserstadt, und zwar ein Werk für Chor und Orchester zu den Gedichten des steirischen Minnesängers Hugo von Montfort. Der 1423 verstorbene steirische Landeshauptmann und einer der letzten Vertreter des deutschen Minnesanges fand seine Ruhestätte im Brucker Minoritenkloster. Am Dienstag, dem 23. Mai, wird nun ab 19.30 Uhr das große Oratorium im Brucker Kulturhaus-Stadtsaal uraufgeführt.

Besondere Klangfarben

Drei Solisten

Franz Zebinger hat originale Melodien Hugo von Montforts verwendet und in neues Gewand gekleidet. Diese werden vom Singkreis Bruck sowie dem Chor der Pfarre Frohleiten gesungen und von den Instrumenten des Joseph Haydn Orchesters Bruck begleitet und umspielt. Dazu erzählen drei Solisten die Geschichte der "Paradiesreise" des Dichters in seinen eigenen Worten, aber in moderner Tonsprache. Mit viel Gespür hat der Komponist die Gedichte mit Elementen der mittelalterlichen Musik und der neuen Harmonien vertont und mit besonderen Klangfarben musikalisch erweitert. Der Text ist in neuhochdeutscher Sprache abgefasst.Die Rolle des Hugo von Montfort übernimmt der international bekannte Tenor Daniel Johannsen, Bariton Ewald Nagl verkörpert den Gralsritter, Klaudia Tandl schlüpft in die Rolle der Gralsjungfrau. Geleitet wird das Werk, das das Publikum einerseits ins Mittelalter entführt, andererseits aber im Heute anspricht, von Miriam Ahrer.Karten für die Uraufführung des Oratoriums "Paradiesreise" gibt es über Ö-Ticket.