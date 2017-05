„EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL“

„Genuss aus aller Welt“

Die Stadtgemeinde Kapfenberg organisiert in Zusammenarbeit mit dem ece-Einkaufszentrum am Europaplatz, den Stadtwerken Kapfenberg und Stage Culinarium das EUROPEAN STREETFOOD FESTIVAL 2017.Aussteller aus über 25 Ländern, imposante Foodtrucks und zahlreiche Verkaufsstände werden entlang der Wiener Straße zwei Tage lang internationales Flair in der Kapfenberger Innenstadt verbreiten.Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder Sushi, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio Ecke, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Crepes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet!

Die Besucher schlendern von Stand zu Stand und gönnen sich einen kleinen Happen nach dem anderen und genießen sozusagen die Gerichte aus der ganzen Welt der Reihe nach… Und das in der – mehr oder weniger – eigenen Heimat!! Neben gängigen Leckerbissen zählen natürlich auch außergewöhnliche Rezepte und exotische Köstlichkeiten zu den Highlights!Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten. Edle Weine, verschiedenste Biersorten aber auch Bio-Drinks, Cocktails und neueste Geschmacksrichtungen runden das Gesamtkonzept des EUROPEAN STREET FOOD FESTIVALS ab!STREET FOOD ist in vielen Metropolen der Welt schon lange nicht mehr wegzudenken – nein, eigentlich gehört Street Food in vielen Ländern schon lange zum Alltag wie in unseren Breitengraden der Restaurantbesuch. Mit dem EUROPEAN STREET FOOD FESTVAL hält dieser Trend jetzt auch flächendeckend Einzug in Österreich und wird die Besucher mit Köstlichkeiten aus aller Welt verwöhnen!Samstag, 20. Mai 2017, 11:00 - 22:00 UhrSonntag, 21. Mai 2017, 11:00 - 20:00 UhrEintritt frei!