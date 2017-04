Fett weg mit Kältetechnik - NEU in Bruck/Mur - JETZT Gutschein sichern!!!

24.04.2017, 08:24 Uhr

ist eine Methode, um Fettzellen ohne Einschnitte in die Haut zu entfernen. Die Methode wurde entwickelt von Dermatologen der Harvard Medical School in Boston (Amerika). Sie beruht auf der Tatsache, dass Fettzellen kälteempfindlicher sind, als als anderen Zellen.Bei einer Behandlung mit derwerden bis 8 Applikatoren (Platten) auf die Haut an den erwünschten Fettpartien gelegt. In den Platten sind Kühleinheiten integriert, die die Haut kontrolliert auf ca. +4 bis 0 Grad herunterkühlt und diese Temperatur über 50 Minuten hält. Im Zuge der Kältephase setzt bei den Fettzellen ein „Selbstmordprozess“ ein - die so genannte Apoptose. Die abgestorbenen Fettzellen werden anschließend über den körpereigenen Stoffwechsel abtransportiert. Dieser Abtransport erfolgt über das Lymphsystem und die Leber. Der Abbau der „zerstörten“ Fettzellen kann bis zu 90 Tage dauern. In dieser Zeit ist ein kohlenhydratreduzierte Kost zu empfehlen, da das freie Fett der abgestorbenen Fettzellen aus dem Körper geschleust werden muss und sich nicht an einer anderen Stelle erneut einlagern kann. Sportliche Aktivitäten und Lymphdrainage fördern den Prozess.

Wir empfehlen bis zu zehn Behandlungen pro Körperareal. Ein Körperareal ist zum Beispiel der Bauch, die Hüften oder die Oberschenkel. Ein Körperareal sollte frühestens nach vier Tagen erneut behandelt werden. In der Regel finden mit einen Abstand von 7-10 Tagen die Behandlungen statt.. Sie werden lediglich eine leichte Kälte spüren. Gleichzeitig mit der Kälte findet an den Behandlungsarealen einestatt (EMS). Diese fördert den Prozess der Kältebehandlung und verbessert die Ergebnisse. Zusätzlich wird der Muskel trainiert und der Kalorienverbrauch erhöht.Nach der Cryo-Behandlung empfehlen wir Ihnen dringend eine 30-minütigeauf unserem. Dieser stimuliert das Lymphsystem und maximiert den Abtransport der gelösten Fettzellen und Gewebefluüssigkeiten, da ihrhierbei um bis zu 280 % erhöht wird. Die Lymphdrainage ist eine wohltuende leichte Massage der Beine und des Bauches und ist somit ein angenehmer und sinnvoller Abschluss ihres Besuches.



LIGHT & BEAUTY LOUNGEOberdorferstraße 88600 Bruck/MurTel.: 0664 / 510 80 20