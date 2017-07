GEWINNSPIEL: 10x Snack in the dark im ECE Kapfenberg am 03. Oktober 2017

27.07.2017, 09:31 Uhr

Blind Date - Sinnlicher Genuss im Dunkeln.

Menschen mit Beeinträchtigung und sozialer Benachteiligung brauchen besondere Unterstützung, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können.Die Sole GmbH im ece in Kapfenberg bildet gemeinsam mit Menschen mit Behinderung ein Experten-Team im Sozialbereich und beim Thema Barrierefreiheit.Zum besseren Verständnis für Menschen mit Behinderung hat sich die SOLE GmbH mit dem Zusatzangebot „Snack in the dark“ etwas Besonderes einfallen lassen. Verbringen Sie ein paar Stunden im Dunkeln bei einem sinnlichen Snack und erleben Sie Essen in einer genussvolleren Form als bisher bekannt.Die WOCHE verlost 10x Snack in the dark im ECE Kapfenberg/2. StockEinfach mitmachen und gewinnen!