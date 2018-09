Herbstfest in der Burggasse in Bruck an der Mur war ein Erfolg

08.09.2018, 14:59 Uhr

Mit einer schön dekorierten Gasse, jeder Menge Livemusik, Kinderprogramm, bester Bewirtung, Frühschoppen und Modenschau feierten die Gäste ein stimmungsvolles Herbstfest in der Altstadt von Bruck an der Mur. Vom Bieranstich bis zur Modenschau brachte sich Bürgermeister Peter Koch mit persönlichem Einsatz ein – als attraktives Model für die Firma Kleider Bauer erntete er am Laufsteg tosenden Applaus.Die Kapfenberger Gospelsingers zeigten die aktuelle Herbst- und Wintermodetrends des Modehauses Kruschitz sowie edlen Schmuck und Uhren von Juwelier Thomas, als Chor beeindruckten sie mit stimmungsvollen Liedern.Gastronom Roland Brumec: „Das erste Burggassenfest ist der Startschuss für kommende saisonale Events von uns 3 Burggassen-Gastronomen; die Zusammenarbeit mit den Handelsbetrieben, dem Jufa-Familienhotel, der Volksbank, der Apcoa-Parkgarage und dem Stadtmarketing zeigen wie positiv das an einem Strang ziehen von den Besuchern angenommen wird“.