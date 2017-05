Lebensmittel für bedürftige Familien

09.05.2017, 11:13 Uhr



1.500 volle Einkaufswagen

Michael Ritter vom Sozialreferat der Stadt Bruck übernahm für zwei Familien einen Teil der Lebensmittel, der Rest wurde bei der Team-Österreich-Tafel verteilt. Merkur-Geschäftsführer Roland Kickmaier zeigte sich mit der gesammelten Menge sehr zufrieden.Am Leo.Lions.Aktionstag sammeln die Lions-Clubs jedes Jahr gemeinsam mit den jugendlichen „Leos“ Nahrungsmittel, die an sozial bedürftige Menschen kostenlos ausgegeben werden. Alfred Hrusca, Österreich-Chef der Lions, freut sich, dass Merkur als „Basisausstattung“ jedem Lions Club einen vollen Einkaufswagen mit Lebensmitteln gratis zur Verfügung stellt.Österreichweit fand die Sammelaktion in über 130 MERKUR-Märkten statt. Auf diesem Weg konnten rund 1.500 Einkaufswagen mit Lebensmittel im Gesamtwert von rund 250.000 Euro einem wohltätigen Zweck zugeführt werden. Die Lions und Leos wendeten dafür etwa 4.000 freiwillige Einsatzstunden auf. So konnten die Lions-Clubs, die für ihr soziales Engagement bekannt sind, ihrem Leitspruch „ Wir helfen persönlich, rasch und unbürokratisch“ wieder voll und ganz gerecht werden.