Viel Spaß für den guten Zweck - Benefizveranstaltung in Illusion

01.10.2017, 21:16 Uhr

Christoph Harb, dem gesammelte Spenden in Höhe von mehreren 100 Euro zugute kamen, leidet an einer Muskelschwäche und benötigt einen neuen Rollstuhl, welcher durch die Spendengelder finanziert werden soll.Der Samstag Nachmittag und Abend konnten sich mit vier Musikbands, den Shakin Dynamite, Dulemann, Leitner Manfred und dem Kapfenberger Integrationsverein sehen lassen und es wurde für ordentlich Stimmung gesorgt. Für das leibliche Wohl gab esein Spanferkel, Kuchen und Kaffee uvm. Die zahlreichen Besucher taten die etwas Gutes tun und auch dabei viel Spaß haben dürfen spenden fleißig so dass der Zweck des Abend erreich wurde.