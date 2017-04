Vom Weinbeißer zum besten Bierbrauer des Landes

26.04.2017, 09:20 Uhr

Das Brauhaus Mariazell wurde zum Bier- und Käselokal des Jahres gekürt. Grund genug, um Nachschau zu halten.

Bierpäpste irren nicht! Bierpapst Conrad Seidl hat erst in der Vorwoche im Casino Linz die besten Bierwirte Österreichs aus seinem Bier-Guide 2017 geehrt. Hannes Girrer vom Brauhaus Mariazell wurde nicht nur wieder mit vier von fünf Krügerln ausgezeichnet, sondern erhielt diesmal sogar das Qualitäts-Zertifikat "Bier- und Käselokal des Jahres 2017" verliehen (Siehe auch Seite 4).Die WOCHE traf den leidenschaftlichen Bierbrauer und Gastwirt Hannes Girrer zum Tischgespräch – natürlich mit einem Seidel dunklem "Mariazeller Alt".

Hannes Girrer, wie kommt man nur auf die Schnapswirt in seinem eigenen Wirtshaus selber auch noch Bier herzustellen?HANNES GIRRER: Ganz einfach: Indem man vom Wein die Nase voll hat. Nein, im Ernst: Ich bin Absolvent der Weinakademie und habe meine Leidenschaft lange Zeit auch in Form von Weinmenüs ins Wirtshaus gebracht. Das lief so gut, dass sich schön langsam in Mariazell ein Trittbrettfahrer fand, der mir bei den Weinmenüs immer dazwischenfunkte. So habe ich mir einfach etwas Neues einfallen lassen und bin aufs Bier gekommen.Wie lange schon gibt es jetzt das selbstgebraute Bier im Brauhaus Mariazell?Seit 1996. Ich habe mir das Bierbrauen beim Braumeister Schneeberger in Schladming angeeignet. 1996 haben wir auch das Gasthaus umgebaut. Das Sudhaus rückte ins Zentrum der Gastwirtschaft.Wie viele Biersorten gibt es?Es gibt das helle Zeller Gold – eine Rezeptur der ersten Stunde und das dunkle „Mönch Magnus“. Zusätzlich gibts Saisonbiere wie das „Weihnachts-Festbier“, das Pilger-Bier mit Weihwasser oder das Herbstbier.Woher kommen die Rezepturen?Sämtliche Rezepturen sind von mir. Stolz bin ich besonders darauf, dass noch kein einziger Sud verworfen werden musste.Wie kommt man zum Girrer Bier?Mei Bier gibts nur do! Das ist meine Maxime. Wer unser Bier will, der muss zu uns ins Wirtshaus kommen. Prost!Urkundlich wurde das Gebäude des jetzigen Brauhauses 1683 zum ersten Mal erwähnt. Der damalige Marktrichter braute bereits damals Bier. Gastwirtschaft und Landwirtschaft waren auch schon vorhanden. 1882 wurde das Brauhaus von der Grazer Familie Reininghaus gekauft und das familieneigene Bier angeboten. 1888 wurde die alte Brauerei abgerissen, Gasthaus und Landwirtschaft blieben übrig. Seit 1914 ist das Brauhaus im Familienbesitz der Girrers. Urgroßvater Johann Hollerer hat zuerst noch das Reininghaus Bier "versilbert". Seit 1990 führt Hannes Girrer das Brauhaus, seit 1996 gibt es das eigene Bier.