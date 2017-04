, Erzherzog-Johann-Gasse 1 , 8600 Bruck an der Mur AT

Elternberatungszentrum , Erzherzog-Johann-Gasse 1 , 8600 Bruck an der Mur AT

Bruck an der Mur : Elternberatungszentrum |

Vortrag: "Trauma rund um eine Geburt"



Eine Schwangerschaft, eine Geburt oder die ersten gemeinsamen Tage sind oft mit den unterschiedlichsten Erwartungen verknüpft! Viele Frauen und Eltern erleben in dieser Lebensphase einschneidende Ereignisse die oft körperliche, psychische und/oder seelische Verletzungen – ein Trauma – mit sich bringen. Ungefähr 15 - 20% aller Mütter leiden nach der Geburt an einer psychischen Krise, und auch Väter sind davon betroffen. Dieser Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde richtet sich an alle Frauen, Eltern und Angehörige um diese Herausforderung bewältigen zu können.



Vortragende: Mag. Gitti Hernach (Klinische- und Gesundheitspsychologin und Somatic Experiencing – Traumabehandlung nach Peter A. Levinein in freier Praxis)