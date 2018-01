Alles was Recht ist

29.01.2018, 17:19 Uhr

Frauen-Themen-Frühstück mit Wolfgang Stütz.

In Familien und Partnerschaften kommt es unweigerlich manchmal zu rechtlich unbekannten Situationen. Für Laien ist es dann oftmals schwierig, sich zu orientieren, sich richtig zu entscheiden und entsprechend zu handeln.Wolfgang Stütz vom Notariat Kaiser und Stütz in Bruck an der Mur informierte kompetent und umfassend über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Schenkungen, Übergaben und Erbrechtsfälle. Es war ein hochinteressanter Vormittag, an dem auch ausreichend Zeit blieb, sich zusätzlich mit seinen ganz persönlichen Anliegen und Fragen an Wolfgang Stütz zu wenden.